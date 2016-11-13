Формирование попечительского и наблюдательного советов - приоритетная задача ФСБР

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов подчеркнул, что формирование попечительского и наблюдательного советов - приоритетная задача организации. По его словам, в них могут войти представители бизнеса, заинтересованные в развитии данного вида спорта.

- Отчетно-выборная конференция - это высший орган управления. Она подводит итоги работы и вырабатывает стратегические решения, - приводит Wrestrus.ru слова Брюсова. - В нашем случае работа ФСБР за отчетный период была единогласно признана удовлетворительной.

Приоритетной задачей на ближайшее время станет формирование реально действующих попечительского и наблюдательного советов ФСБР. В них могут войти представители власти и бизнеса, которые любят борьбу и будут помогать в ее продвижении на своем уровне. А также великие борцы, представители борцовской общественности, избранные депутатами Госдумы и законодательных собраний регионов, которые в силу своей занятости не могут системно участвовать в работе исполкома ФСБР, но их опыт обязательно должен быть применен. Формат попечительского и наблюдательного совета позволит объединить опыт и потенциал всего статусного круга друзей борьбы для ее развития и продвижения.