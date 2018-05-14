Федерация спортивной борьбы России поддержит Позднякова на выборах главы ОКР

Федерация спортивной борьбы России поддержит (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что организация встанет на сторону Станислава Позднякова при выборе претендента на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).



- На сегодняшний день есть объективные данные - на пост президента ОКР претендуют четырехкратные олимпийские чемпионы Станислав Поздняков и Александр Попов, - приводит ТАСС слова Мамиашвили. - Без позиции Попова мы своего решения пока не высказывали. Сейчас, исходя из его позиции, мы свое решение приняли - ФСБР в данной ситуации склоняется в пользу Позднякова.

Мы должны быть едины, если уж спортивное сообщество определилось, чтобы не тешить наших "партнеров" ломанием копий на ровном месте. Думаю, что на выборной конференции разговор будет достаточно серьезный, и, я надеюсь, будут озвучены основные задачи ОКР - вице-президентов, исполкома. Я глубоко убежден, что эта структура призвана представлять олимпийскую спортивную страну. Что касается внутренней истории, то ОКР должен обслуживать его величество спорт в полном понимании этого слова - сборные, задачи, которые реализуют спортивные федерации.