Участник шоу "Голос" планирует выступить на чемпионате России по борьбе

Участник шоу "Голос" Торнике Квитатиани отметил, что главную роль в его жизни сыграла вольная борьба. Спортсмен планирует принять участи в чемпионате России, который состоится в нобяре.

- Самую главную роль в моей жизни сыграла вольная борьба, - приводит RT слова Квитатиани. - Если бы не этот вид спорта, я бы вам сейчас интервью точно не давал бы. Потому что всё постепенно, как лесенка.

Безумно тяжело все совмещать. На данный момент я не хожу в борцовский зал, но тренируюсь я, можно сказать, в неделю пять раз точно. Это фитнес, общая нагрузка и физическая подготовка. К сентябрю хочу начать уже потихоньку заходить в борцовский зал, чтобы к ноябрю подготовиться к абсолютному чемпионату России.