Михаил Мамиашвили: "Уход Лебедева из спорта кардинально не скажется на сборной России"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил уверенность в том, что отсутствие в сборной по вольной борьбе двукратного чемпиона мира Виктора Лебедева, который завершил спортивную карьеру, не скажется кардинальным образом на уровне национальной команды. Ранее сообщалось, что 29-летний спортсмен занялся политической деятельностью.

– Я знаю, что Лебедев честно и достойно прошел спортивный путь и достиг серьезнейших результатов, находясь в сложнейших условиях. По отношению к нему спорт был суров, это объективная оценка, – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Вообще достижение результата в любой ипостаси – дело энергозатратное, и везде нужно терпение, и Лебедев хлебнул этого по полной программе, поэтому я испытываю к нему чувства уважения и благодарности. Уверен, что в другой области он добьется больших высот.

Возможно, здесь сыграла роль моральная усталость, связанная с травлей перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, это жесткое прохождение пути к доказательству своей невиновности. В любом случае, я пожелаю ему успехов. Вне ковра вызовы не менее жесткие, и не всегда, к сожалению, все зависит от внутренних качеств человека.

Наличие спортсменов с такими большими амбициями и такого высокого уровня – это всегда конкуренция, которая является очень требовательной. Поэтому, конечно, это минус. Но, с другой стороны, это даст возможность остальным спортсменам проявить себя. Я не думаю, что уход Лебедева кардинально повлияет на уровень борьбы в нашей сборной.

Напомним, что Лебедев является двукратным чемпионом мира. Два раза он завоевывал серебряные медали мирового первенства, а также один раз серебро чемпионата Европы. Дважды он становился победителем Кубка мира, однажды побеждал в Европейских играх. Также Лебедев является шестикратным чемпионом России.

Виктор Лебедев завершил спортивную карьеру