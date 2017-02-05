Гадисов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной России

Главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев сообщил, что чемпион мира и Европы Абдусалам Гадисов принял решение завершить карьеру спортсмена и был приглашен в тренерский штаб сборной России по вольной борьбе в качестве старшего тренера. В штабе сборной 27-летний спортсмен будет отвечать за категорию до 97 кг.

– Идея ввести в тренерский состав Абдусалама Гадисова появилась сравнительно давно, – сказал Дзамболат Тедеев. – Мы разговаривали по этому поводу еще на сборе в Сан-Паулу (Бразилия) перед Олимпиадой. Абдусалам Гадисов ставил перед собой задачу отобраться на Олимпийские игры в Рио, но... Все помнят, что было в Якутске. Олимпийская медаль – единственная, которой нет в коллекции Гадисова. И на сборе в Сан-Паулу он мне признался, что устал от борьбы и больше не хочет бороться. В его планы входила политическая карьера, но он оговорился, что если у него вдруг не получится, он даже не знает что делать. Я ему сказал: Абдусалам, какое бы решение ты ни принял, знай, что мы готовы всегда тебя поддержать, ты отдал всю свою осознанную жизнь борьбе, и твой опыт всегда пригодится сборной команде. Поэтому я и пригласил его в сборную команду в качестве старшего тренера, сказал, что готов видеть его среди нас в любое время, когда он только захочет. Но это было полгода назад. На сбор в Сочи я Абусика пригласил в качестве спортсмена. Мы вернулись к разговору, который между нами состоялся в Сан-Паулу. "Джабо, я устал и бороться больше не хочу, я хочу попробовать реализовать себя на тренерском поприще", – сказал он. Мы собрались тренерским советом, и я озвучил наш с Абдусаламом разговор. Совет меня поддержал, и мы ввели его в тренерский состав в качестве старшего тренера, отвечающего за его родную весовую категорию до 97 кг. На сегодняшний день он состоит еще на ставке спортсмена, но в ближайшее время он будет переведен на ставку тренера.



– В свое время вы так же ввели в тренерский штаб олимпийского чемпиона Давида Мусульбеса, а он потом вернулся на ковер. Гадисов – все еще молодой, ему еще бороться и бороться... Нет вероятности, что он станет "играющим тренером"?

– Мне он признался, что устал от борьбы и принял решение "завязать". Он взрослый парень, и, как мне кажется, для себя он решение принял. Абдусалам уже влился в процесс, он работает с нашими ребятами, помогает готовиться к Кубку мира. Я не знаю что там в политике, но в семье под названием "сборная России по вольной борьбе" Абдусалам Гадисов был, есть и будет. Невзирая ни на что. Любую позицию Гадисова мы всегда примем и поддержим. Для каждого из нас Абдусалам – это больше, чем спортсмен, больше, чем чемпион. Он состоялся у нас на глазах. Я помню его первый чемпионат мира: 2009 год, Дания. Тогда он был молодым спортсменом. За годы нашей работы он превратился для меня в младшего брата. Он очень много сделал для России, в честь него звучал гимн, и в честь него российский флаг поднялся в мире спорта еще выше. Такие люди нам нужны в сборной команде.