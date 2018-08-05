Абдулрашид Садулаев: "Сегодня Снайдер поймет, что я перешел в вес до 97 кг"

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выиграл чемпионат России по вольной борьбе, проходящий в Одинцово. В финале весовой категории до 97 кг он победил действующего чемпиона Европы в этом весе Владислава Байцаева – 8:3.

"В этот раз было полегче, чем в прошлом году, – сказал после победы Садулаев. – Уже почувствовал соперника. Думаю, что дальше все будет только легче. Знаете, самое тяжелое сегодня было ждать финал. Сегодняшний день продлился аж до 23 часов – обычно в это время я сплю, а сегодня – выиграл чемпионат России. Утром после взвешивания в 8.30 я ушел отдыхать с мыслью, что где-то около 19 часов буду бороться в финале – отталкивался от информации с аккредитации. Но видите как получилось".

Садулаев также добавил, что окончательно перешел в олимпийскую категорию до 97 кг, в которой является недовеском, а его основные соперники весят за 100 кг.

"В первый день весы показали 95,7 кг, в день финала – 94,5. В первый день было три тяжелых схватки – видимо, вымотался, поэтому, вес немного упал. Искусственно набирать вес не собираюсь, мне хватает. Разве я выглядел сегодня меньше своих соперников? Но перед чемпионатом мира нужно провести большую тренировочную работу, хорошо подойти к главным соревнованиям года. До чемпионата мира осталось немножко, и хоть я сейчас могу немного отдохнуть, мы уже начинаем готовиться к Будапешту. Вы же знаете какие комментарии про меня давал мой основной соперник олимпийский чемпион Кайл Снайдера. Надеюсь, сейчас он, наконец, поверит, что я перешел в вес до 97 кг. Думаю, что та схватка, которую все так долго ждут, состоится осенью", – сказал Садулаев.