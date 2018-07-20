Женская сборная России уступила Венгрии на чемпионате Европы

Женская сборная России по водному поло на чемпионате Европы проиграла команде Венгрии - 7:8. Это первое поражение россиянок на турнире.

После четырех игр российская команда с тремя победами в четырех матчах занимает третье место в группе В. Венгрия с таким же количеством очков идет на втором месте. Лидирует Испания, которая выиграла все матчи.

21 июля сборная России проведет следующий матч против Испании. В плей-офф выйдут четыре лучших команды каждой группы.

Барселона (Испания)

Водное поло

Чемпионат Европы

Группа В

4-й тур

РОССИЯ - Венгрия - 7:8