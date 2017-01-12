Алексей Власенко: "Карабутов может привести сборную России к хорошим результатам"

Президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко считает, что Владимир Карабутов, рекомендованный на пост главного тренера мужской сборной России, способен привести команду к хорошим результатам. По его словам, игроки относятся к специалисту с огромным уважением.

– Волгоградский "Спартак", который возглавляет Владимир Карабутов, – это кузница кадров для сборной России, – приводит ТАСС слова Власенко. – Игроки относятся к этому специалисту с огромным уважением. У нас была огромная проблема – никто из игроков не хотел выступать за национальную команду. Сегодня ситуация с точностью до наоборот. И игроки, и тренеры объединились и единогласно выбрали кандидатуру Карабутова. Это профессионал с большой буквы. Я думаю, что он даст хороший результат, которого мы все ждем.

Напомним, что мужская сборная России по водному поло не отобралась на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Решение о рекомендации Карабутова на пост главного тренера мужской национальной сборной было принято в ходе заседания президиума ФВПР. Кандидатура Карабутова была поддержана единогласно.