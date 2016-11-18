Александр Гайдуков: "Тренерский штаб сборной России рассматривает расширенный круг кандидатов"

Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков отметил, что тренерский штаб в настоящий момент рассматривает расширенный круг кандидатов в национальную команду. По словам специалиста, в число претендентов также входят ватерполистки, выступающие в молодежной сборной.

– По нашей команде на экспертном совете все прошло в рабочем режиме, был заслушан доклад, выступление признали удовлетворительным, – приводит "Р-Спорт" слова Гайдукова. – Мы сейчас находимся на сборе, не стали приглашать игроков старше 1993 года рождения, мы их и так знаем. Сейчас рассматриваем расширенный круг кандидатов в сборную, с привлечением молодежного состава, об этом, в том числе, говорили и на экспертном совете с прицелом на Токио-2020. Но и от игроков, которые были и которые сейчас есть в команде, мы при этом, конечно же, не отказываемся.

Ранее экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительным выступление женской сборной России в 2016 году. Напомним, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро команда под руководством Гайдукова завоевала бронзовые медали.