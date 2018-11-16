Жиба: "Очень рад, что эта великая страна будет принимать Чемпионат мира 2022 года"

Президент комиссии спортсменов Международной федерации волейбола Жиба доволен тем, что Россия получила право провести чемпионат мира по волейболу 2022 года среди мужчин. Он отметил страсть местных болельщиков.

15 ноября на Конгрессе ФИВБ в Канкуне (Мексика) Международная федерация волейбола выбрала заявку России на проведение чемпионата мира.

- Решение о присуждении России мужского чемпионата мира - еще один большой шаг для развития волейбола, - приводит официальный сайт Международной федерации волейбола слова Жибы. - Страсть местных болельщиков невероятна - я знаю это как игрок, Россия показала свои качества в проведении зрелищных крупных спортивных мероприятий. Я два года играл в России и очень рад, что эта великая страна будет принимать Чемпионат мира 2022 года.

Города проведения, а также сроки турнира будут определены на Административном совете ФИВБ в середине февраля. В 1952 и 1962 году чемпионат мира проходил в СССР. В 2022 году турнир впервые пройдет в Российской Федерации.