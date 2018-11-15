Павел Колобков: "Я был уверен, что Международная федерация волейбола одобрит заявку России"

Россия получила право провести чемпионат мира по волейбол среди мужчин в 2022 году. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не сомневался в победе российской заявки.

- Я был уверен, что Международная федерация волейбола одобрит заявку России. Волейбол в нашей стране очень популярен. Матчи топовых клубов собирают полные трибуны, - отметил министр. - Мы рады вновь принять чемпионат мира по волейболу. В последний раз в нашей стране он проводился 1962 году.

В каких именно шести городах пройдет турнир, пока не скажу. У нас предложений больше чем нужно. Буквально на прошлой неделе у меня была встреча с волейболистами клуба "Зенит-Казань", они высказали пожелание, чтобы столица Татарстана была в числе организаторов турнира.