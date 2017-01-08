"Зенит" обыграл краснодарское "Динамо", "Белогорье" победило "Урал"

Состоялись матчи чемпионата России. "Зенит" обыграл краснодарское "Динамо" со счетом 3:0. "Белогорье" с тем же счетом победило "Урал".

Суперлига

Муужчины

14-й тур

"Динамо" (Краснодар) - "Зенит" (Казань) - 0:3 (20:25, 23:25, 15:25)

"Белогорье" (Белгород) - "Урал" (Уфа) - 3:0 (25:20, 25:23, 25:17)

"Факел" (Новый Уренгой) - "Динамо" (Москва) - 0:3 (18:25, 17:25, 19:25)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Локомотив" (Новосибирск) - 1:3 (29:27, 22:25, 22:25, 20:25)

"Динамо" (Ленинградская область) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 1:3 (22:25, 24:26, 27:25, 28:30)

"НОВА" (Новокуйбышевск) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 2:3 (25:13, 18:25, 25:18, 20:25, 12:15)

"Енисей" (Красноярск) - "Нефтяник" (Оренбург) - 3:0 (25:18, 25:17, 25:16)