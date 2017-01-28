"Зенит" обыграл "Динамо-ЛО", "Белогорье" победило "Локомотив"

Состоялись матчи чемпионата России. "Зенит" обыграл "Динамо-ЛО" со счетом 3:0. "Белогорье" с тем же счетом победило "Локомотив". Московское "Динамо" взяло верх над "Газпром-Югрой" - 3:1.

Суперлига

Мужчины

17-й тур

"Газпром-Югра" (Сургут) - "Динамо" (Москва) - 1:3 (23:25, 25:27, 25:22, 20:25)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Факел" (Новый Уренгой) - 2:3 (25:14, 22:25, 18:25, 25:15, 13:15)

"Нефтяник" (Оренбург) - "Кузбасс" (Кемерово) - 1:3 (25:15, 24:26, 22:25, 25:27)

"Зенит" (Казань) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 3:0 (25:18, 25:19, 25:18)

"Урал" (Уфа) - "НОВА" (Новокуйбышевск) - 3:0 (25:18, 25:21, 25:21)

"Динамо" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск) - 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)

"Белогорье" (Белгород) - "Локомотив" (Новосибирск) - 3:0 (32:30, 34:32, 25:23)