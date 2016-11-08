ВФВ рассматривает иностранцев на пост тренера женской сборной РФ

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев заявил, что ВФВ рассматривает возможность приглашения иностранного специалиста на пост главного тренера женской сборной России. Контракт с прежним главным тренером российских волейболисток Юрием Маричевым не был продлен после Олимпийских игр-2016, на которых национальная команда завершила борьбу в четвертьфинале.

– Мы рассматриваем многих кандидатов, в том числе и иностранных специалистов, – цитирует "Р-Спорт" Фадеева. – Вадима Панкова и Ришата Гилязутдинова также. Мы еще не принимали окончательного решения. У нас достаточно специалистов, которые могут возглавить сборную страны, но тут важно то, чтобы человек, который придет на эту должность, дал команде понять, что можно и нужно выигрывать у таких команд, которым на протяжении последних четырех лет мы проигрываем. Например, Китаю, Бразилии, США.

Сборная команда России – команда с огромной историей, имеющая в своем составе выдающихся игроков, но и с большим количеством проблем, с которыми надо разбираться, а для этого нужно жить и работать в России, следить за игроками, изучать ситуацию, очень хорошо знать психологию наших спортсменов. Разница в психологии российских игроков и иностранных, поверьте мне, есть. Поэтому при прочих равных, я бы отдал приоритет отечественному специалисту. И такие специалисты есть.