Ушаков - новый главный тренер женской сборной России

Новым главным тренером женской сборной России назначен Константин Ушаков, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. на этом посту специалист сменил Владимира Кузюткина, который теперь будет работать старшим тренером команды.

– Рокировка в штабе женской сборной – плановая, в этой новости нет ничего сенсационного, – сказал президент федерации Станислав Шевченко. – Подобное развитие событий предполагалось еще в момент повторного назначения Владимира Ивановича Кузюткина на пост главного тренера сборной перед началом сезона-2017, и при его согласии. Мы должны смотреть вперед, с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио, и обеспечивать преемственность поколений в тренерском штабе.