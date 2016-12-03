Панков готов возглавить женскую сборную России

Главный тренер "Заречья-Одинцово" и куратор женских сборных резерва ВФВ Вадим Панков выразил готовность возглавить национальную команду. Контракт с предыдущим наставником российской сборной Юрием Маричевым не был продлен после Олимпиады-2016, где команда вылетела в 1/4 финала.

- Конечно, я готов возглавить сборную, если назначат, - приводит слова Панкова "Р-Спорт". - Это вещь необходимая, это наш долг - работать в команде. Сейчас я работаю по молодежному направлению. Если скажут работать с основной сборной, буду работать, я всегда готов помочь. С федерацией у меня не было разговоров на этот счет, все это только в кулуарах обсуждается.