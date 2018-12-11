"Нова" и краснодарское "Динамо" оштрафованы на 80 тысяч рублей

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о наложении штрафов на несколько клубов.

Как информирует официальный сайт федерации, на 80 тысяч рублей оштрафованы женская команда "Динамо" (Краснодар) и мужской клуб "Нова" (Новокуйбышевск). Женский клуб "Динамо-Метар" получил штраф 20 тысяч рублей.

"Динамо" и "Нова" оштрафованы за необеспечение видеопросмотра касания блока и сетки. "Динамо-Метар" получило штраф за пункт регламента, также касающийся видеопросмотра. В нем говорится, что результат видеопросмотра должен выводиться на большой экран в зале, но при этом сам повтор на экране показываться не должен.