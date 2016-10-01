Евгения Старцева: "Такие волейболистки, как Гамова, нескоро появятся"

Связующая казанского "Динамо" Евгения Старцева назвала Екатерину Гамову лучшей волейболисткой мира. Сегодня Гамова провела прощальный матч, в котором казанское "Динамо" уступило московскому - 1:2.

- Вроде бы пытались устроить шоу, но на самом деле очень грустно, - цитирует "Р-Спорт" Старцеву. - Слезы на глаза наворачиваются. Очень грустно, когда с площадки уходят люди, которые столько отдали волейболу. Я была маленькой девочкой, шла по ее стопам, училась у ее тренера, а потом мы встретились в Казани и сборной России. И провели вместе много лет.

Гамова – однозначно лучшая волейболистка в мире. Не буду даже спорить. Отдельная планета. Таких игроков нет. Я это всегда говорила. Может, нескоро появятся такие волейболистки, как она.