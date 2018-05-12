Александр Бутько: "Лубе Чивитанова" - сильный соперник

Связующий "Зенита-Казани" Александр Бутько после победы над "Перуджей" в полуфинале Лиги чемпионов (3:0, 25:22, 25:20, 25:20) отметил, что при такой поддержке зала его команда не могла проиграть.

- Очень важная победа. При такой поддержке зала мы не могли проиграть, - сказал Бутько. - Бросались за каждым мячом. Была огромная энергетика, огромная отдача.

- Что можете сказать о "Лубе Чивитанове" - вашем сопернике по финалу?

- Да что тут говорить? Сильная команда. Играли с ними на клубном чемпионате мира. Будет очень сложная игра. (Артур ЕНИКЕЕВ)