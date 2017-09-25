Вадим Панков: "Женская сборная России пока неровно проводит игры на чемпионате Европы"

Главный тренер "Заречья" Вадим Панков отметил, что у женской сборной России на чемпионате Европы-2017 нет стабильности. Специалист также добавил, что сборные Украины, Турции и Болгарии – не уровень российской национальной команды.

– На групповом этапе мы играли неровно, – цитирует "Р-Спорт" Панкова. – Начиная от первого матча с украинками и заканчивая сегодняшней встречей с командой Болгарии. Нет стабильности. За хорошей партией, уверенным отрезком идет какая-то тяжесть, когда мало что получается. Хотя надо понимать, что соперники в группе – это не наш уровень. Мы сильнее.

Пока мешает несыгранность, это очевидно. Нет совпадения передач у пасующих и игроков нападения. Много неточностей, много замен в составе. Я пока еще не видел на площадке Яну Щербань, хотя, возможно, она больна. Но наша команда с любой игрой при таком составе должна была выходить в четвертьфинал.

Очень странно, что опять можем сыграть или с Турцией, или с Украиной. Формула турнира удивляет. Вроде бы вышли из группы и опять вернемся в группу. Три дня отдыхать, а потом опять в групповой этап. Оставим это на совести организаторов. Но в любом случае эти команды слабее. Мы обязаны выигрывать 3-0 или 3-1, если что-то не заладится.