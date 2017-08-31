Сергей Шляпников: "За одно нарушение я никого не выгоняю, а у Алексеева были проблемы с лишним весом"

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников в преддверии четвертьфинального матча чемпионата Европы против команды Словении в интервью "СЭ" рассказал о своих воспитательных методах и отметил, что за одно нарушение никогда не выгонит игрока.

– Зачитаю вам слова Алексея Вербова, а вы прокомментируйте. "Перед чемпионатом мира-2000 Шляпников выгнал меня из юношеской сборной за то, что я не разбудил его на обед. В тот день я был дежурным".

– Это от лукавого. Вы сами посудите, с Алексеем мы выиграли чемпионат Европы, готовимся к чемпионату мира, а тренер его отправляет домой. Но я же не враг самому себе. К тому моменту у спортсмена уже были нарушения, нужно было принимать меры.

– А Никита Алексеев рассказывал, что вы выгнали его прямо с чемпионата мира, когда узнали, как он после обеда заказал себе в номер бургер. Мол, в сборной была диета.

– За одно нарушение я никого не выгоняю. И конкретно у Никиты были проблемы с лишним весом, мы всей командой пытались ему помочь. А он в такой момент не устоял перед соблазном. Тот чемпионат мира мы, кстати, выиграли. А для Алексеева это стало уроком. При этом я не ставлю крест на спортсменах, даже когда выгоняю их из сборной. Понимаю, что люди могут меняться. Каждый своей игрой, отношением и работой на тренировках может доказать, что сейчас находится на правильном пути и необходим команде. Двери в сборную я ни перед кем не закрываю.

– Диета в вашей сборной действительно есть?

– Разумеется. Это же спорт высших достижений. Все в моей команде знают правила. Ботанику – ешьте сколько угодно. А вот от свинины и курятины воздержитесь. Это ведь продукты массового производства, животных пичкают анаболиками, чтобы они быстрее росли. Зачем это нам? Вот говядину, баранину, индюшатину покушать, конечно, можно. Еда должна быть выборочной. Даже сладкое можно, но только в очень небольших количествах. (Владимир ИВАНОВ)