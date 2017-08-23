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13:14 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Матч открытия ЧЕ-2017 должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчей

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Матч-открытие мужского чемпионата Европы с участием сборных Польши и Сербии должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчей.

Чемпионат Европы пройдет с 24 августа до 3 сентября в Польше. Матч-открытие примет Национальный стадион в Варшаве. Именно на этой арене три года назад был установлен рекорд посещаемости волейбольных матчей - матч-открытие мужского чемпионата мира посетили 61,5 тысячи человек, тогда также встречались команды Польши и Сербии.

- В первую очередь хотел бы отметить, что матч-открытие пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, который, как мы ожидаем, посетит 65 тысяч зрителей, - цитирует ТАСС президента Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александра Боричича. - Возможно, это будет один из самых зрелищных матчей в европейском волейболе на ближайшие несколько лет. Думаю, мы установим новый рекорд посещаемости. В 2014 году там прошел великолепный матч, который открывал чемпионат мира, теперь мы планируем сделать еще небольшой шаг вперед.

Чемпионат Европы пройдет в пяти городах Польши, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Болгарии, Словении и Испании.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4500773

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

А нам какая от этого радость? Эта сборная никакая! А Шляпников - никакой тренер!

15:02