Германия обыграла Италию на чемпионате Европы, Бельгия победила Францию

Сборная Германии в матче группового турнира чемпионата Европы обыграла Италию - 3:2. В еще одном поединке группы В Чехия победила Словакию - 3:1.

В группе D Бельгия была сильнее Франции - 3:2, а Турция одержала верх над Голландией - 3:1.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа B

Чехия - Словакия - 3:1 (25:19, 28:30, 25:16, 25:17)

Германия - Италия - 3:2 (25:22, 21:25, 19:25, 25:19, 15:8)

Группа D

Голландия - Турция - 1:3 (19:25, 22:25, 25:21, 22:25)

Франция - Бельгия - 2:3 (22:25, 25:23, 21:25, 25:23, 12:15)