Бельгия, Франция, Германия и Италия одержали победы

Сборная Италии обыграла Словакию в матче группового турнира чемпионата Европы. В других встречах Германия выиграла у Чехии, Бельгия взяла верх над Турцией, а Франция оказалась сильнее Голландии.
Чемпионат Европы
Мужчины
Группа B
Словакия - Италия - 0:3 (14:25, 19:25, 20:25)
Чехия - Германия - 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)
Группа D
Турция - Бельгия - 2:3 (22:25, 25:22, 25:21, 25:27, 16:18)
Голландия - Франция - 2:3 (22:25, 25:23, 25:21, 28:30, 12:15)
Дополнительная информация
- Сборная Германии (Волейбол)
- Сборная Италии (Волейбол)
- Сборная Чехии (Волейбол)
- Сборная Турции (Волейбол)
- Сборная Голландии (Волейбол)