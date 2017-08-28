Бельгия, Франция, Германия и Италия одержали победы

Сборная Италии обыграла Словакию в матче группового турнира чемпионата Европы. В других встречах Германия выиграла у Чехии, Бельгия взяла верх над Турцией, а Франция оказалась сильнее Голландии.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа B

Словакия - Италия - 0:3 (14:25, 19:25, 20:25)

Чехия - Германия - 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)

Группа D

Турция - Бельгия - 2:3 (22:25, 25:22, 25:21, 25:27, 16:18)

Голландия - Франция - 2:3 (22:25, 25:23, 25:21, 28:30, 12:15)