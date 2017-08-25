Алексей Спиридонов: "Сборная России с Болгарией сыграла ровненько, этого хватило для победы"

Чемпион Европы 2013 года в составе сборной России, доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов считает, что все интересное на европейском первенстве в Польше для национальной команды начнется со стадии 1/4 финала. В стартовом матче на турнире Россия обыграла Болгарию со счетом 3-0 (25:23, 25:20, 25:19).

- Сборная России сыграла ровненько против Болгарии, показала свой волейбол, - цитирует "Р-Спорт" Спиридонова. - Можем играть еще лучше, но этого хватило для победы над болгарами, и хорошо. Болгары слабые были в этом матче. Главный тренер сборной Болгарии Пламен Константинов собрал то, что у него есть. Ну а для сборной России все самое интересное на чемпионате Европы начнется с четвертьфинала.

Следующий матч сборной России состоится 26 августа. Команда Сергея Шляпникова встретится со Словенией.