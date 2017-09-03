Алекно не сомневается в победе сборной России на чемпионате Европы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно выразил мнение, что национальная команда показывает высококлассную игру на чемпионате Европы в Польше. Специалист не сомневается в итоговом успехе россиян на турнире.

– На команду приятно смотреть, она играет в очень интересный и высококлассный волейбол, – приводит ТАСС слова Алекно. – Сборная очень хорошо готова, и у меня даже нет сомнений, что Россия станет чемпионом Европы.

У нас очень интересная молодежь, кто-то уже успел пройти Олимпиаду. Я думаю, что мы имеем неплохие некоторые позиции к Играм-2020. Мы сейчас имеем преображенную команду, на которую можно всегда надеяться. Очень радуют глаза тех людей, которые играют на площадке в форме сборной России, это очень важно.

Рекордные 12 побед на чемпионатах Европы на счету волейболистов СССР, в 2013 году впервые победила команда России. Три из четырех финалов сборная России проиграла (дважды итальянцам и один раз – испанцам).