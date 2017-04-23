Юрий Панченко: "Выступление "Динамо" в Лиге чемпионов получилось бездарным"

Главный тренер "Динамо" Юрий Панченко после поражения от "Эджаджибаши" (1:3) в матче за третье место в Лиге чемпионов заявил, что недоволен выступлением своей команды в турнире. Специалист отметил, что его подопечные сгорели во встрече с турецкой командой.

– Наше выступление получилось бездарным, – сказал Панченко. – Мы сюда ехали не для того, чтобы проигрывать две игры. Должны были биться, побеждать, доказывать, что наша команда действительно соответствует этой стадии Лиги чемпионов. Не получилось. Не знаю, с чем это связано. Может быть, перегорели. Стоит задать вопрос игрокам: "Почему они выходят на столь важные игры и позволяют сопернику так издеваться над собой"?

– Бетания де ла Крус сказала, что в полуфинале для "Динамо" стали сюрпризом укороченные подачи.

– Но у нас же профессиональные игроки. Укороченная подача не означает того, что после нее нужно бросать играть. Мои установки, к сожалению, выполнены не были. Что нужно делать при такой подаче? Шаг вперед – и спокойно играть! А мы только после десятого приема вспоминаем об этом.

– Девушки вообще в полуфинале в двух первых партиях выглядели ошарашенными.

– Мы знали, что приезжаем в Италию не на прогулку, а играть с местной командой, которая является хозяйкой "Финала четырех". Мы понимали, что полный зал будет болеть против нас и отдавали отчет в том, какое значение имел тот матч для обеих команд. Играть в нем надо было с первых минут! Других вариантов нет. Чтобы с тобой не происходило, на площадке нужно выбрасывать все ненужное из головы. Но команда после первых двух партий была в шоке. Не понимаю, как можно было начинать вот так. (Владимир ИВАНОВ)