"Вакыфбанк" выиграл женскую Лигу чемпионов

В решающем матче женской Лиги чемпионов "Вакыфбанк" обыграл "Албу" – 3:0 (25:17, 25:11, 25:17). Это четвертый титул для турецкого клуба (2011, 2013, 2017, 2018).

В матче за третье место "Конельяно" победил "Галатасарай" – 3:0 (25:17, 25:18, 25:20).

Лига чемпионов

Женщины

Финал четырех

Финал

"Алба" (Румыния) – "Вакыфбанк" (Турция) – 0:3 (17:25, 11:25, 17:25)

Матч за 3-е место

"Галатасарай" (Турция) – "Конельяно" (Италия) – 0:3 (17:25, 18:25, 20:25)