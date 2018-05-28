ЕКВ упразднила "Финал четырех" в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) утвердила изменения в регламенте Лиги чемпионов сезона-2018/19, согласно которым отменяется "Финал четырех" турнира. Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации фолейбола (ВФВ), вместо него пройдут полуфиналы из двух матчей и финал.

В групповом этапе мужской и женской Лиги чемпионов примут участие 20 команд, 18 из которых получат место без квалификации. Численное представительство стран определится рейтингом национальных федераций, учитывающих результаты выступлений клубов в турнире за последние три сезона. У России максимальная квота – по три команды в групповом этапе.

Плей-офф начнется не с "Раунда 12" или "Раунда 6", как раннее, – пройдут полноценные четвертьфиналы, в рамках которых состоятся двухматчевые противостояния.

В финале сыграют один матч на нейтральной для участников площадке, а хозяин встречи определится на конкурсной основе.