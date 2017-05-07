Двукратный олимпийский чемпион выиграл марафон Ironman 70,3 в дебютном старте

Двукратный олимпийский чемпион в триатлоне британец Алистер Браунли стал победителем соревнования Ironman 70,3 на турнире в Юте. Соревнования включают в себя заплыв на 1,9 км, заезд на велосипеде на 90 км, а также забег на полумарафонскую дистанцию (21 км 9 м). Для Браунли, выигрывавшего Олимпиаду-2012 и 2016, это выступление стало дебютным в известном соревновании на выносливость.

Ironman 70,3 назван так по дистанции в милях, которую преодолевают спортсмены. Он ровно в два раза меньше более популярного "сородича" - марафона Ironman.