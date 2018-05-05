Веснина уступила Каролине Плишковой на старте турнире в Мадриде

Российская теннисистка Елена Веснина прекратила борьбу на турнире WTA в Мадриде (Испания). В первом раунде она проиграла чешке Каролина Плишкова (4:6, 2:6).

В следующем раунде Плишкова сыграет с победительницей пары Александра Крунич (Сербия) – Виктория Азаренко (Белоруссия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Елена ВЕСНИНА (Россия) - 6:4, 6:2