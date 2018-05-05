Веснина уступила Каролине Плишковой на старте турнире в Мадриде

Российская теннисистка Елена Веснина прекратила борьбу на турнире WTA в Мадриде (Испания). В первом раунде она проиграла чешке Каролина Плишкова (4:6, 2:6).
В следующем раунде Плишкова сыграет с победительницей пары Александра Крунич (Сербия) – Виктория Азаренко (Белоруссия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Елена ВЕСНИНА (Россия) - 6:4, 6:2
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