Уильямс обыграла Гаврилову в первом круге турнира в Цинциннати, отдав всего три гейма

Американка Серена Уильямс уверенно обыграла автралийку Дарью Гаврилову в матче первого круга турнира в Цинциннати. В других встречах белоруска Арина Соболенко в упорной борьбе переиграла британку Джоанну Конту, а австралийка Айла Томлянович взяла верх над румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США) - Дарья Гаврилова (Австралия) - 6:1, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия) - Джоанна Конта (Великобритания) - 4:6, 6:3, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 4:6, 6:3, 6:3

Кристина Младенович (Франция) - Юлия Гергес (Германия, 10) - 6:4, 3:2 отказ 2-го игрока

Мэдисон Кис (США, 13) - Бетани Маттек-Сэндз (США, WC) - 3:6, 7:6 (7:3), 6:4