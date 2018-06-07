19:23 | Теннис — WTA

Стивенс стала соперницей Халеп по финалу Roland Garros

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Американка Слоан Стивенс обыграла соотечественницу Мэдисон Кис со счетом 6:4, 6:4 в полуфинале Roland Garros. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В финале Стивенс сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая ранее обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:4).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Слоан Стивенс (США, 10) - Мэдисон Кис (США, 13) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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