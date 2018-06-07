Стивенс стала соперницей Халеп по финалу Roland Garros

Американка Слоан Стивенс обыграла соотечественницу Мэдисон Кис со счетом 6:4, 6:4 в полуфинале Roland Garros. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.



В финале Стивенс сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая ранее обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:4).



Париж (Франция)



Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд



Полуфинал



Слоан Стивенс (США, 10) - Мэдисон Кис (США, 13) - 6:4, 6:4