Стивенс стала соперницей Халеп по финалу Roland Garros

Американка Слоан Стивенс обыграла соотечественницу Мэдисон Кис со счетом 6:4, 6:4 в полуфинале Roland Garros. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В финале Стивенс сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая ранее обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:4).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Слоан Стивенс (США, 10) - Мэдисон Кис (США, 13) - 6:4, 6:4
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