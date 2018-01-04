Соснович и Свитолина - в полуфинале турнира в Брисбене

В 1/4 финала турнира в Брисбене белоруска Александра Соснович обыграла француженку Ализе Корне со счетом 3:6, 6:2, 6:3. Также в полуфинал вышла украинка Элина Свитолина.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 894 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Свитолина (Украина, 3) – Конта (Великобритания, 5) – 1:6, 7:6 (8:6), 3:2 отказ 2-го игрока
Соснович (Белоруссия, Q) – Корне (Франция) – 3:6, 6:2, 6:3
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