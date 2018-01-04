Соснович и Свитолина - в полуфинале турнира в Брисбене

В 1/4 финала турнира в Брисбене белоруска Александра Соснович обыграла француженку Ализе Корне со счетом 3:6, 6:2, 6:3. Также в полуфинал вышла украинка Элина Свитолина.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 894 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Свитолина (Украина, 3) – Конта (Великобритания, 5) – 1:6, 7:6 (8:6), 3:2 отказ 2-го игрока

Соснович (Белоруссия, Q) – Корне (Франция) – 3:6, 6:2, 6:3