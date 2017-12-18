СМИ: Анна Курникова родила двойню

Бывшая первая ракетка России Анна Курникова родила двойню, сообщает TMZ. У бывшей теннисистки и ее бойфренда певца Энрике Иглесиаса родились мальчик и девочка. Роды прошли в Майами, назвали малышей Николас и Люси.
Отмечаетя, что пара скрывала беременность Курниковой на протяжении всего срока. Последнее фото, на котором появилась россиянка, датировано ноябрем 2016 года.
Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года. Профессионально теннисом спортсменка занималась с 1995 по 2003 год. В ноябре 2000 года она поднялась на восьмое место в рейтинге WTA. В парном разряде она завоевала 16 титулов WTA, а в 1999 и 2002 году выигрывала Australian Open в дуэте с Мартиной Хингис.
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Igrok Igorek
У кого - понятно. А кто отец?
06:26
shpasic
а ведь могла бы назвать детей Сэрина и Винус.
00:01
Al Rains
Ничего интересного в женщинах старше 22х нет))...хотя в Испании медицина и в 50 позволяет рожать
23:43 18 декабря
SpaMan
rusfed 2.0 Интересно было бы увидеть, как взрослая Курникова выглядит ) 23:32 --- Погугли, норм такая мадам Иглесиас.
23:41 18 декабря
rusfed 2.0
Интересно было бы увидеть, как взрослая Курникова выглядит )
23:32 18 декабря