СМИ: Анна Курникова родила двойню

Бывшая первая ракетка России Анна Курникова родила двойню, сообщает TMZ. У бывшей теннисистки и ее бойфренда певца Энрике Иглесиаса родились мальчик и девочка. Роды прошли в Майами, назвали малышей Николас и Люси.

Отмечаетя, что пара скрывала беременность Курниковой на протяжении всего срока. Последнее фото, на котором появилась россиянка, датировано ноябрем 2016 года.

Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года. Профессионально теннисом спортсменка занималась с 1995 по 2003 год. В ноябре 2000 года она поднялась на восьмое место в рейтинге WTA. В парном разряде она завоевала 16 титулов WTA, а в 1999 и 2002 году выигрывала Australian Open в дуэте с Мартиной Хингис.