23:24 18 декабря | Теннис — WTA

СМИ: Анна Курникова родила двойню

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Бывшая первая ракетка России Анна Курникова родила двойню, сообщает TMZ. У бывшей теннисистки и ее бойфренда певца Энрике Иглесиаса родились мальчик и девочка. Роды прошли в Майами, назвали малышей Николас и Люси. 

Отмечаетя, что пара скрывала беременность Курниковой на протяжении всего срока. Последнее фото, на котором появилась россиянка, датировано ноябрем 2016 года.

Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года. Профессионально теннисом спортсменка занималась с 1995 по 2003 год. В ноябре 2000 года она поднялась на восьмое место в рейтинге WTA. В парном разряде она завоевала 16 титулов WTA, а в 1999 и 2002 году выигрывала Australian Open в дуэте с Мартиной Хингис. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Igrok Igorek

У кого - понятно. А кто отец?

06:26

shpasic

а ведь могла бы назвать детей Сэрина и Винус.

00:01

Al Rains

Ничего интересного в женщинах старше 22х нет))...хотя в Испании медицина и в 50 позволяет рожать

23:43 18 декабря

SpaMan

rusfed 2.0 Интересно было бы увидеть, как взрослая Курникова выглядит ) 23:32 --- Погугли, норм такая мадам Иглесиас.

23:41 18 декабря

rusfed 2.0

Интересно было бы увидеть, как взрослая Курникова выглядит )

23:32 18 декабря