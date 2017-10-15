Шарапова станет 57-й в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова, победившая на турнире в Тяньцзине, в обновленном рейтинге WTA поднимется с 86-й на 57-ю строчку. В финале турнира в Китае 30-летняя россиянка победила Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Для Шараповой этот титул стал первым с мая 2015 года. Последний раз перед дисквалификацией за употребление мельдония она стала победителем турнира в Риме.
За победу на соревнованиях Шарапова получит 280 рейтинговых очков. Таким образом, у россиянки в новом рейтинге, который будет опубликован в понедельник, будет 1005 очков.
Напомним, ранее стало известно, что Шарапова получила wild card от организаторов "ВТБ Кубка Кремля". Экс-первая ракетка мира не играла на турнире в Москве 10 лет – с 2007 года. В первом круге она встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.
PallMall
Бней Иегуда, Это не просто турнирчик, а турнир Международной серии WTA с призовым фондом полмиллиона долларов. Самые низкопробные турниры WTA имеют призовой фонд 250 тыс баксов. Как бы ты не брызгал слюной на Машу, она - великая чемпионка, звезда тенниса и мультимиллионерша. Просто смешно читать твой скулеж.
14:17
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Пусть спасибо скажет тем ""сутенёрам"", которые CARD-s ей предоставляли, чтобы самим НА ЕЁ имени навариться... А не давали бы, и сидела по прежнему в конце второй сотни!!!!
13:44
Бней Иегуда
Данный турНИРчик.))
13:40
AR77
whistler2012 Да-да, посмотрел уже оф сайт
13:40
Бней Иегуда
AR77 Набери в Вики "WTA тур" и ознакомься!)) Данный турчик - самый никопробной 4-й категории сложности - Интернешнл.))
13:39
whistler2012
AR77, это действительно скромный турнир.
13:37
whistler2012
PvsZ, ты хоть представляешь, что такое в женском теннисе 30? Посмотри историю ВТА. Никто, кроме допперов, ничего не достигал в этом возрасте, а тут еще такой перерыв в игре...Хорошо уже то, что возвращается...
13:36
AR77
Наберет еще форму, будем надеяться! Маша, с победой!!! Почему 280 очков? Разве Tianjin Open не входит в серию Premier 5, за победу в котором положено 900 очков?
13:36
PvsZ
Место в рейтинге - не главное. Удручает уровень игры пока что. Тень прежней Маши...
13:31