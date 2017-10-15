Шарапова станет 57-й в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова, победившая на турнире в Тяньцзине, в обновленном рейтинге WTA поднимется с 86-й на 57-ю строчку. В финале турнира в Китае 30-летняя россиянка победила Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Для Шараповой этот титул стал первым с мая 2015 года. Последний раз перед дисквалификацией за употребление мельдония она стала победителем турнира в Риме.

За победу на соревнованиях Шарапова получит 280 рейтинговых очков. Таким образом, у россиянки в новом рейтинге, который будет опубликован в понедельник, будет 1005 очков.

Напомним, ранее стало известно, что Шарапова получила wild card от организаторов "ВТБ Кубка Кремля". Экс-первая ракетка мира не играла на турнире в Москве 10 лет – с 2007 года. В первом круге она встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.