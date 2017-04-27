Шарапова победила Макарову, отдав ей шесть геймов

Во втором круге турнира WTA в Штутгарте россиянка Мария Шарапова в двух сетах обыграла соотечественницу Екатерину Макарову. Причем во втором сете Макаровой удалось взять лишь один гейм. В четвертьфинале турнира соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии.

Напомним, что для 30-летней Шараповой встреча с Макаровой стала лишь второй после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Накануне россиянка взяла верх над итальянкой Робертой Винчи - 7:5, 6:3.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

ШАРАПОВА (Россия, WC) - МАКАРОВА (Россия) - 7:5, 6:1