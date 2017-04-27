18:34 | ТЕННИС — WTA

Шарапова победила Макарову, отдав ей шесть геймов

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Во втором круге турнира WTA в Штутгарте россиянка Мария Шарапова в двух сетах обыграла соотечественницу Екатерину Макарову. Причем во втором сете Макаровой удалось взять лишь один гейм. В четвертьфинале турнира соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии.

Напомним, что для 30-летней Шараповой встреча с Макаровой стала лишь второй после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Накануне россиянка взяла верх над итальянкой Робертой Винчи - 7:5, 6:3.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

ШАРАПОВА (Россия, WC) - МАКАРОВА (Россия) - 7:5, 6:1

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Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stuttgart/2017/

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Анастасия Волочкова

Во втором матче подряд второй сет Маша играет легче,чем первый и это радует.Желаем ей выиграть турнир на зло всем злопыхателям.

19:29

rusfed 2.0

alexzander rusfed 2.0 И Надаль победил, 2 плохих новости одновременно, может Энди порадует? 19:15 _________________ Да уж, эпоха Маррея дефектной получилась

19:23

alexzander

rusfed 2.0 И Надаль победил, 2 плохих новости одновременно, может Энди порадует?

19:15

rusfed 2.0

alexzander rusfed 2.0 Тут еще про титул пишут,доведет Шарапова СМОКу.........доведет))) 19:07 _________________ Скунс в итоге лопнет от злости и всех тут разбрызгает нечистотами? )

19:10

alexzander

rusfed 2.0 Тут еще про титул пишут,доведет Шарапова СМОКу.........доведет)))

19:07

rusfed 2.0

Рутинно и буднично. Какая модель Порше ждет там Машу в итоге? )

19:06

rusfed 2.0

Изи мани - Чмока опять на коне

19:04

Arthas

Маша-молодец. Зря время не теряла. Игру немножко разнообразила, стала укороченные делать,и по углам хорошо Макарову разводила. Подача, конечно, лучше чем была тогда. Но двойных многовато. Хорошо отыграла, в принципе в таком темпе может спокойно титул брать

18:53

Алый Дракон

Молодец! Потихоньку вкатывается...

18:46

gayduk

Как в доброе старое время: из всех наших "псевдотеннисисток" в 1/4 вышла только Маша!

18:39

alexzander

Вот и хорошо, уже 1/4!!!

18:36