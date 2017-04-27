Шарапова победила Макарову, отдав ей шесть геймов

Во втором круге турнира WTA в Штутгарте россиянка Мария Шарапова в двух сетах обыграла соотечественницу Екатерину Макарову. Причем во втором сете Макаровой удалось взять лишь один гейм. В четвертьфинале турнира соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии.
Напомним, что для 30-летней Шараповой встреча с Макаровой стала лишь второй после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Накануне россиянка взяла верх над итальянкой Робертой Винчи - 7:5, 6:3.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
ШАРАПОВА (Россия, WC) - МАКАРОВА (Россия) - 7:5, 6:1
.@MariaSharapova reaches @PorscheTennis Quarterfinals!– WTA (@WTA) 27 апреля 2017 г.
Races past Makarova 7-5, 6-1! pic.twitter.com/jHx6zG64f4
Анастасия Волочкова
Во втором матче подряд второй сет Маша играет легче,чем первый и это радует.Желаем ей выиграть турнир на зло всем злопыхателям.
19:29
rusfed 2.0
alexzander rusfed 2.0 И Надаль победил, 2 плохих новости одновременно, может Энди порадует? 19:15 _________________ Да уж, эпоха Маррея дефектной получилась
19:23
alexzander
rusfed 2.0 И Надаль победил, 2 плохих новости одновременно, может Энди порадует?
19:15
rusfed 2.0
alexzander rusfed 2.0 Тут еще про титул пишут,доведет Шарапова СМОКу.........доведет))) 19:07 _________________ Скунс в итоге лопнет от злости и всех тут разбрызгает нечистотами? )
19:10
alexzander
rusfed 2.0 Тут еще про титул пишут,доведет Шарапова СМОКу.........доведет)))
19:07
rusfed 2.0
Рутинно и буднично. Какая модель Порше ждет там Машу в итоге? )
19:06
rusfed 2.0
Изи мани - Чмока опять на коне
19:04
Arthas
Маша-молодец. Зря время не теряла. Игру немножко разнообразила, стала укороченные делать,и по углам хорошо Макарову разводила. Подача, конечно, лучше чем была тогда. Но двойных многовато. Хорошо отыграла, в принципе в таком темпе может спокойно титул брать
18:53
Алый Дракон
Молодец! Потихоньку вкатывается...
18:46
gayduk
Как в доброе старое время: из всех наших "псевдотеннисисток" в 1/4 вышла только Маша!
18:39
alexzander
Вот и хорошо, уже 1/4!!!
18:36