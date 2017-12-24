Серена Уильямс сыграет в Абу-Даби 30 декабря

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс сыграет на показательном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби, сообщает Sport360. Матч с ее участием состоится 30 декабря. Имя соперницы пока не называется, но предполагается, что это будет кто-то имеющий опыт побед на "Большом шлеме".

Американка не выходила на корт после победы на Australian Open-2017 в январе, а 1 сентября родила дочь Алексис Олимпию. Она неоднократно повторяла, что намерена вернуться в тур, и заявилась для участия в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 15 января.

В рамках Mubadala World Tennis Championship на стадионе "Зайед Спорт Сити" также сыграют Новак Джокович, Доминик Тим, Андрей Рублев, Пабло Карреньо Буста, Роберто Баутиста Агут и Кевин Андерсон.