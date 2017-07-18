Родина проиграла Соррибес Тормо в первом круге турнира в Гштааде

Россиянка Евгения Родина уступила испанке Саре Соррибес Тормо в первом круге турнира WTA в Гштааде. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (5:7). В следующей стадии турнира Тормо сыграет с американкой Луизой Чирико.

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Соррибес Тормо (Испания) – РОДИНА (Россия, 8) – 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Контавейт (Эстония, 3) – Тревизан (Италия, Q) – 6:1, 6:3

Гарсия (Франция, 1) – Костова (Болгария) – 7:5, 6:1