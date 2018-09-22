Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира в Токио, призовой фонд которого составляет 733 900 долларов.
В полуфинале она в трех сетах переиграла хорватскую спортсменку Донну Векич - 6:2, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.
В финале Плишкова встретится с победительницей противостояния Камила Джорджи (Италия) - Наоми Осака (Япония).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 4) - Донна Векич (Хорватия) - 6:2, 4:6, 6:3
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