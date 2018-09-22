Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира в Токио, призовой фонд которого составляет 733 900 долларов.

В полуфинале она в трех сетах переиграла хорватскую спортсменку Донну Векич - 6:2, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

В финале Плишкова встретится с победительницей противостояния Камила Джорджи (Италия) - Наоми Осака (Япония).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 4) - Донна Векич (Хорватия) - 6:2, 4:6, 6:3

Все о теннисе - здесь