09:12 | Теннис — WTA

Плишкова вышла в финал турнира в Токио

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Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира в Токио, призовой фонд которого составляет 733 900 долларов.

В полуфинале она в трех сетах переиграла хорватскую спортсменку Донну Векич6:2, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

В финале Плишкова встретится с победительницей противостояния Камила Джорджи (Италия) - Наоми Осака (Япония). 

Токио (Япония) 

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Каролина Плишкова (Чехия, 4) - Донна Векич (Хорватия) - 6:2, 4:6, 6:3

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