Плишкова обыграла Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

В матче третьего тура Итогового турнира WTA в Сингапуре в Белой группе чешка Каролина Плишкова обыграла соотечественницу Петру Квитову со счетом 6:3, 6:4. Эта победа позволила Плишковой выйти в полуфинал турнира. На ее счету две победы, а Квитова проиграла три матча.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Петра Квитова (Чехия, 4) – 6:3, 6:4
Дополнительная информация
Загрузка...