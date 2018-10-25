Плишкова обыграла Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

В матче третьего тура Итогового турнира WTA в Сингапуре в Белой группе чешка Каролина Плишкова обыграла соотечественницу Петру Квитову со счетом 6:3, 6:4. Эта победа позволила Плишковой выйти в полуфинал турнира. На ее счету две победы, а Квитова проиграла три матча.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Петра Квитова (Чехия, 4) – 6:3, 6:4