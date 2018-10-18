Первая ракетка мира Халеп снялась с Итогового турнира года

Румынка Симона Халеп снялась с Итогового чемпионата WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября, информирует официальный сайт WTA. Вместо нее выступит представительница Голландии Кики Бертенс.

Ранее первая ракетка мира снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за травмы спины. Теперь спортсменка приняла решение отказаться от участия в Итоговом чемпионате WTA, чтобы восстановиться и подготовиться к новому сезону.

В 2018 году Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне и Монреале. Спортсменка обеспечила себе первую строчку рейтинга по итогам сезона.

Ранее на Итоговый турнир года пробились Ангелик Кербер, Каролин Возняцки. Наоми Осака, Петра Квитова, Слоан Стивенс, Элина Свитолина и Каролина Плишкова.