Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мальорке. Сегодня она в трех сетах обыграла испанку Сару Соррибес Тормо. Следующей соперницей российской теннисистки будет Юлия Гергес из Германии, обыгравшая испанку Лару Арруабаррену.
В других встречах итальянка Роберта Винчи выиграла у соотечественницы Сары Эррани, а француженка Полин Пармантье уступила Яне Чепеловой из Словакии.
Мальорка (Испания)
Турнир WTA Mallorca Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) - Соррибес Тормо (Испания, WC) - 4:6, 7:5, 6:4
Гергес (Германия) - Арруабаррена (Испания) - 6:1, 6:2
Винчи (Италия, 6) - Эррани (Италия, LL) - 6:2, 6:1
Чепелова (Словакия, Q) - Пармантье (Франция) - 6:2, 6:0