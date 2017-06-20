Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мальорке. Сегодня она в трех сетах обыграла испанку Сару Соррибес Тормо. Следующей соперницей российской теннисистки будет Юлия Гергес из Германии, обыгравшая испанку Лару Арруабаррену.

В других встречах итальянка Роберта Винчи выиграла у соотечественницы Сары Эррани, а француженка Полин Пармантье уступила Яне Чепеловой из Словакии.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) - Соррибес Тормо (Испания, WC) - 4:6, 7:5, 6:4

Гергес (Германия) - Арруабаррена (Испания) - 6:1, 6:2

Винчи (Италия, 6) - Эррани (Италия, LL) - 6:2, 6:1

Чепелова (Словакия, Q) - Пармантье (Франция) - 6:2, 6:0