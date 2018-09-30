17:44 | Теннис — WTA

Павлюченкова уступила Стивенс в первом раунде турнира в Пекине

Обсудить
1

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Слоан Стивенc (7:6, 4:6, 4:6). Матч продолжался два часа и 55 минут.

В следующем раунде американка сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 275 114 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Слоан Стивенс (США, 9) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 6:7(8:10), 6:4, 6:4

Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Кэти Бултер (Великобритания, Q) - 4:6, 6:2, 7:5

Анастасия Севастова (Латвия) - Ализе Корне (Франция) - 6:4, 6:2

Полона Херцог (Словения, Q) - Коко Вандевеге (США) - 6:2, 6:1

Доминика Цибулкова (Словакия) - Дуань Инин (Китай, WC) - 6:3, 6:2

Мэдисон Кис (США, 17) - Бернарда Пера (США, LL) - 6:3, 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 4) - Ван Яфань (Китай, WC) - 7:6, 6:7, 6:3

Чжэн Сайсай (Китай, WC) - Даяна Ястремская (Украина, Q) - 6:4, 6:3

Ангелик Кербер (Германия, 3) - Кристина Младенович (Франция) - 6:2, 6:2

Тимеа Бабош (Венгрия) - Си Сувэй (Тайвань) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2018/

Обсудить
1
Материалы других СМИ
Загрузка...