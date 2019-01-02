Павлюченкова и Вихлянцева вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне из-за отказа второй пары

Россиянки Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева вышли во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде. Их соперницы - представительницы Китая Ван Яфань и Чжан Шуай - приняли решение сняться с соревнований.
В следующем круге россиянки сыграют со швейцаркой Тимей Бачински и представительницей России Верой Звонаревой.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова/Наталья Вихлянцева (Россия) - Ван Яфань/Чжан Шуай (Китай, 4) - 0:0 отказ 2-й пары
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