Мугуруса назвала матч против Кузнецовой одним из лучших в сезоне

Гарбинье Мугуруса осталась довольна своей игрой в четвертьфинале турнира в Цинциннати против Светланы Кузнецовой. Встреча завершилась победой испанки со счетом 6:2, 5:7, 7:5.

- Думаю, это был один из лучших матчей сезона, - цитирует официальный сайт WTA Мугурусу. - Мы обе играли очень хорошо, особенно в третьем сете. Мы сами выигрывали розыгрыши, хорошо действовали на подачах.

Я победила, но, думаю, Светлана согласится с тем, что это был отличный матч. Была сложная игра, но я довольна собой и тем, как действовала в трудные моменты.