Младенович проиграла Соснович во втором круге "ВТБ Кубка Кремля"

Француженка Кристина Младенович уступила Александре Соснович из Белоруссии во втором круге "ВТБ Кубка Кремля". Первая сеяная проиграла со счетом 2:6, 6:2, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.

В четвертьфинале Соснович сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Соснович (Белоруссия) – Младенович (Франция, 1) – 6:2, 2:6, 6:2