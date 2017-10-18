Младенович проиграла Соснович во втором круге "ВТБ Кубка Кремля"

Француженка Кристина Младенович уступила Александре Соснович из Белоруссии во втором круге "ВТБ Кубка Кремля". Первая сеяная проиграла со счетом 2:6, 6:2, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.
В четвертьфинале Соснович сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 790 208 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Соснович (Белоруссия) – Младенович (Франция, 1) – 6:2, 2:6, 6:2
Дополнительная информация
Материалы других СМИ