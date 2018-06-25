Макарова проиграла Цибулковой в Истборне

Россиянка Екатерина Макарова проиграла словачке Доминике Цибулковой со счетом 5:7, 4:6 в матче первого круга турнира в Истборне. В следующий раунд прошла белоруска Арина Соболенко, а также эстонка Кайя Канепи.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Доминика Цибулкова (Словакия) – Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 7:5, 6:4
Арина Соболенко (Белоруссия) – Сачия Викери (США, LL) – 4:6, 6:0, 6:1
Кайя Канепи (Эстония) – Куруми Нара (Япония, Q) – 6:2, 6:4
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