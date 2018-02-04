Квитова выиграла турнир в Санкт-Петербурге

Чешская теннисистка Петра Квитова в финале St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах победила француженку Кристину Младенович – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 65 минут.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Петра Квитова (Чехия, WC) – Кристина Младенович (Франция, 4) – 6:1, 6:2
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/11/1/
Материалы других СМИ
Thomas_Boy_
diskmen _________ Смока уже устарел. Морально. Есть тут теперь другие хэдлайнеры.)
21:49
Thomas_Boy_
Бней Иегуда __________ Да ну полно гнать, Смока. У кого-то пробелы, у тебя же - просто белое пятно. Завсегдатай ЛЧ "Марибор" и сборная Румынии-1990, где полсостава обладателей КЕЧ - лишь подтверждения тому.
21:47
Бней Иегуда
Thomas_Boy_ Ты сам себя выставляешь лохом.) Считая лохом кого-то.)) Восполни пробелы в образовании, и поймёшь почему.))
21:26
inachipoch
Бней Иегуда--- Очередной мастер-класс.) Прогноз делался до матчей с Юлей и Кики.) 17:52---------------------- ЧМОка, сможешь спрогнозировать какой месяц будет после февраля?
21:18
diskmen
Thomas_Boy_ скорее всего это его имидж.Он хочет быть таким ,чтобы его все знали .Измени он себе и о нём забудут.
21:07
Thomas_Boy_
diskmen _________ Смока никого не уважает.
21:01
Thomas_Boy_
Бней Иегуда __________ Смока, а зачем? Ты очевидный лох. Зачем мне выставлять себя таким же лохом?
21:00
diskmen
Thomas_Boy_, а Бней Иегуда тебя уважает .Ты для него эталон.Был такой момент когда он твой ник себе забрал .
20:59
Бней Иегуда
Томми, могу тебе и любому другому умнику предложить щегольнуть своим мастерством и предугадать победителя любого турнира до начала полуфинальных матчей.)) Вангую, что не получится, ибо это гораздо сложнее, чем ковыряться в чужих прогнозах.))
19:40
Thomas_Boy_
Смока, там внизу про тебя уже совершенно правильно написал rusfed 2.0
19:27
Thomas_Boy_
Это очень хорошо.
19:24
rusfed 2.0
Счет-то совсем неприличный. Рыбакина и то достойнее сыграла бы
18:44
rusfed 2.0
Чмока 10 раз облажается, а свой 11-ый удачный прогноз три дня копипастит. Раз в год и кочерга стреляет
18:44
oleg.bob
Молодец Петрушка!
18:04
Бней Иегуда
Петру с 21-м титулом!) И 8-й год подряд в трофеях.)
17:53
Бней Иегуда
Бней Иегуда Томми, титул здесь выиграет Квитова, так что не печалься сильно.)) 20:46 2 февраля ------------------ Очередной мастер-класс.) Прогноз делался до матчей с Юлей и Кики.)
17:52