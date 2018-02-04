17:49 | Теннис — WTA

Квитова выиграла турнир в Санкт-Петербурге

Петра КВИТОВА. Фото AFP
Петра КВИТОВА. Фото AFP
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Чешская теннисистка Петра Квитова в финале St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах победила француженку Кристину Младенович – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 65 минут.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Петра Квитова (Чехия, WC) – Кристина Младенович (Франция, 4) – 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/11/1/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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Thomas_Boy_

diskmen _________ Смока уже устарел. Морально. Есть тут теперь другие хэдлайнеры.)

21:49

Thomas_Boy_

Бней Иегуда __________ Да ну полно гнать, Смока. У кого-то пробелы, у тебя же - просто белое пятно. Завсегдатай ЛЧ "Марибор" и сборная Румынии-1990, где полсостава обладателей КЕЧ - лишь подтверждения тому.

21:47

Бней Иегуда

Thomas_Boy_ Ты сам себя выставляешь лохом.) Считая лохом кого-то.)) Восполни пробелы в образовании, и поймёшь почему.))

21:26

inachipoch

Бней Иегуда--- Очередной мастер-класс.) Прогноз делался до матчей с Юлей и Кики.) 17:52---------------------- ЧМОка, сможешь спрогнозировать какой месяц будет после февраля?

21:18

diskmen

Thomas_Boy_ скорее всего это его имидж.Он хочет быть таким ,чтобы его все знали .Измени он себе и о нём забудут.

21:07

Thomas_Boy_

diskmen _________ Смока никого не уважает.

21:01

Thomas_Boy_

Бней Иегуда __________ Смока, а зачем? Ты очевидный лох. Зачем мне выставлять себя таким же лохом?

21:00

diskmen

Thomas_Boy_, а Бней Иегуда тебя уважает .Ты для него эталон.Был такой момент когда он твой ник себе забрал .

20:59

Бней Иегуда

Томми, могу тебе и любому другому умнику предложить щегольнуть своим мастерством и предугадать победителя любого турнира до начала полуфинальных матчей.)) Вангую, что не получится, ибо это гораздо сложнее, чем ковыряться в чужих прогнозах.))

19:40

Thomas_Boy_

Смока, там внизу про тебя уже совершенно правильно написал rusfed 2.0

19:27

Thomas_Boy_

Это очень хорошо.

19:24

rusfed 2.0

Счет-то совсем неприличный. Рыбакина и то достойнее сыграла бы

18:44

rusfed 2.0

Чмока 10 раз облажается, а свой 11-ый удачный прогноз три дня копипастит. Раз в год и кочерга стреляет

18:44

oleg.bob

Молодец Петрушка!

18:04

Бней Иегуда

Петру с 21-м титулом!) И 8-й год подряд в трофеях.)

17:53

Бней Иегуда

Бней Иегуда Томми, титул здесь выиграет Квитова, так что не печалься сильно.)) 20:46 2 февраля ------------------ Очередной мастер-класс.) Прогноз делался до матчей с Юлей и Кики.)

17:52