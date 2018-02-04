Квитова выиграла турнир в Санкт-Петербурге

Чешская теннисистка Петра Квитова в финале St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах победила француженку Кристину Младенович – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 65 минут.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Петра Квитова (Чехия, WC) – Кристина Младенович (Франция, 4) – 6:1, 6:2