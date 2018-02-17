21:59 | Теннис — WTA

Квитова переиграла Возняцки и вышла в финал турнира в Дохе

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Чешка Петра Квитова обыграла в трех сетах первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в полуфинале турнира в Дохе. Матч длился 2 часа 37 минут.

В финале Квитова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Петра Квитова (Чехия, 16) - Каролин Возняцки (Дания, 1) - 3:6, 7:6 (7:3), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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miker65

Петька! Какая ты умница! Ждем первого трофея после возращения!

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