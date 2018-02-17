Квитова переиграла Возняцки и вышла в финал турнира в Дохе

Чешка Петра Квитова обыграла в трех сетах первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в полуфинале турнира в Дохе. Матч длился 2 часа 37 минут.

В финале Квитова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2018

Призовой фонд 2 897 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Квитова (Чехия, 16) - Каролин Возняцки (Дания, 1) - 3:6, 7:6 (7:3), 7:5