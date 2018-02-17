Квитова переиграла Возняцки и вышла в финал турнира в Дохе

Чешка Петра Квитова обыграла в трех сетах первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в полуфинале турнира в Дохе. Матч длился 2 часа 37 минут.
В финале Квитова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Петра Квитова (Чехия, 16) - Каролин Возняцки (Дания, 1) - 3:6, 7:6 (7:3), 7:5
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miker65
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